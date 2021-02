IND v ENG 1st Test: दूसरे दिन का खेल शुरू, जो रूट और बेन स्टोक्स क्रीज पर

IND vs ENG 1st test Day 2: दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. इस समय जो रूट और बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद हैं. बता दें कि इंग्लैंड ने पहले दिन 3 विकेट पर 263 रन बनाए थे., जिसमें रूट 128 रन और स्टोक्स बिना रन बनाए क्रीज पर मौजूद थे. रूट ने अपने 100वें टेस्ट में भी शतक जमाकर कमाल कर दिया. रूट का यह उनके करियर का 20वां शतक है. श्रीलंका दौरे में दोनों टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले रूट 128 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने सलामी बल्लेबाज डॉम सिब्ले (87) के साथ तीसरे विकेट के लिये 200 रन की साझेदारी की. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है. स्कोरकार्ड

