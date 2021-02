जो. रूट की पारी के बाद फ्लिंटॉफ खोद लाए अमिताभ बच्चन का चार साल पुराना ट्वीट, भारतीय बोले कि...

चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन (मैच रिपोर्ट) इंग्लिश कप्तान जो. रूट (Joe Root) ने दोहरा शतक क्या जड़ा, पुराने खिलाड़ियों को भी हिसाब चुकता करने का मौका मिल गया. और यह हिसाब चुकता किया है पूर्व कप्तान एंड्र्यू फ्लिंटॉफ ने महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ. दोहरे शतक के बाद एंड्रूय फ्लिंटॉप ने अमिताभ बच्चन के उस पुराने ट्वीट को खोज कर लाते हुए उस पर जबाव दिया. वास्तव में अमिताभ का यह ट्वीट करीब चार साल पुराना था. बहरहाल, फ्लिंटॉफ की यह "ट्वीट खुदाई" बिल्कुल भी पसंद नहीं आयी है और भारतीय फैंस ने फ्लिंटॉफ को चुन-चुनकर तार्किक, तस्वीरों के साथ और अपने-अपने तरीके से जवाब दिया है.

IND vs ENG 1st Test: जो रूट यह कारनामा करने वाले डॉन ब्रेडमैन के बाद इतिहास के सिर्फ दूसरे खिलाडी बने

दरअसल कहानी साल 2016 में शुरू हुयी थी, जब एंड्र्यू फ्लिंटॉफ ने टी20 विश्व कप में भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए तब कहा था कि अगर विराट ऐसी ही बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं, तो वह जल्द ही जो. रूट जितने ही बेहतर बल्लेबाज बन जाएंगे. इस पर अमिताभ ने इस तुलना पर जवाब देते हुए फ्लिंटॉफ की खिंचायी की थी. इस ट्वीट के जरिए फ्लिंटॉफ ने रूट को विराट से बेहतर बल्लेबाज बताने की कोशिश की थी, जबकि चार साल बाद विराट कहां खड़े हैं, यह पूरा विश्व जानता है.

T10: शाहिद अफरीदी ने घूमकर मारा चौका, फिर गेंदबाज की ओर देखकर करने लगे ऐसा इशारा...देखें Video

और अब जो. रूट ने चेन्नई में भारतीय गेंदबाजों को थकाते हुए बेहतरीन दोहरा शतक जड़ा, तो फ्लिंटॉफ बच्चन का यह चार साल पुराना ट्वीट खोद लाए. मतलब यह है कि फ्लिंटॉफ अभी भी रूट को विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज मानते हैं, जबकि पिछले चार सालों में विराट सभी को पछाड़ते हुए बाकी बल्लेबाजो से मीलों आगे निकल गए हैं और उनकी तुलना सिर्फ स्टीव स्मिथ के साथ ही होती है. अब देखने की बात यह होगी कि बच्चन फ्लिंटॉफ को क्या तार्किक जवाब देते हैं, लेकिन भारतीय फैंस जरूर फ्लिंटॉफ को मजेदार जवाब दे रहे हैं.

इस भारतीय फैन ने फ्लिंटॉफ को कुछ याद दिलाया है..वैसे तंज बढ़िया है

Replying after 5 years isn't Savage. Hitting 6 sixes in 6 balls within next 10 mins is. — Vishesh (@vishcomical) February 6, 2021

यह जनाब भी फ्लिंटॉफ को कुछ और करने की नसीहत दे रहे हैं

Win the Ashes in Australia with your B team and then we'll talk! — Prashant Nair (@imagunner49) February 6, 2021

यह भारतीय भी फ्लिंटॉफ के जख्मों पर नमक छिड़का है

With the greatest respect , this also aged well pic.twitter.com/LrZ90WZcKi — CA Vaccinated Marwadi ???????? (@Muaaaahrwadi) February 6, 2021

इस फैन ने अनूठे अंदाज से जवाब दिया है

इस फैन की बात सच भी हो सकती है

@SrBachchan Amit Sir I take the liberty to reply on your behalf in Bollywood style . Someone needs to tell him “Picture Abhi Baki hai mere dost“ — Vicky Zalpuri (@vickyzalpuri) February 6, 2021

VIDEO: कुछ दिन पहले ही विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.