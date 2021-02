इस वजह से शाहबाज नदीम को अपनी लाइन और लेंथ बदलने को मजबूर होना पड़ा, बॉलर ने स्वीकारा

भारत के बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम (Shahbaz Nadeem) ने कहा कि बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से रिवर्स स्वीप खेलकर जवाबी हमला किया, उससे उन्हें योजनाओं को बदलने पर मजबूर होना पड़ा. नदीम नेट पर अपनी गेंदबाजी की तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिये तैयार हैं. अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे झारखंड के घरेलू दिग्गज नदीम ने 44 ओवरों में 167 रन दिये, लेकिन सांत्वना के तौर पर स्टोक्स और जो रूट का विकेट हासिल करने में सफल रहे. स्टोक्स ने 82 रन बनाये और रूट ने अपना पांचवां दोहरा शतक जमाया. नदीम इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके, जबकि रविचंद्रन अश्विन दूसरे छोर पर अकेले ही जूझते रहे.

