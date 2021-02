Ind vs Eng 3rd Test: ईशांत शर्मा ने ऐतिहासिक सम्मान का शानदार अंदाज में बनाया जश्न, VIDEO

अब आप जानते ही हैं कि भारतीय सीमर ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) के लिए यह तीसरा टेस्ट मैच है और इस टेस्ट के साथ ही ईशांत सौ टेस्ट खेलने वाले कपिल देव के बाद भारतीय क्रिकेट इतिहास के सिर्फ दूसरे तेज गेंदबाज बन गए. और बीसीसीआई (BCCI) और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) ने भी ईशांत के टेस्ट को यादगार बना दिया. तीसरे टेस्ट से पहले राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद (Ramnatch Kovind) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ईशांत को उनके सौवें टेस्ट मैच के लिए प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका सम्मान किया, जो उन्हें ताउम्र सुख और खुशी का एहसास कराएगा. यह भी एक तरह से संयोग ही रहा कि ईशांत (Ishant Sharma) के सौवें टेस्ट का आयोजन नरेंद्र मोदी (पहले सरदार पटेल) स्टेडियम में हुआ और माननीय राष्ट्रपति और गृहमंत्री की उपस्थिति ने ईशांत के सम्मान में और चार चांद लगाते हुए उनकी उपलब्धि को ऐसा मना दिया, जिसे वह कभी भी नहीं भूल पाएंगे.

.@ImIshant was felicitated by the Honourable President of India Shri Ram Nath Kovind & Honourable Home Minister of India Shri Amit Shah before the start of play here in Ahmedabad.@rashtrapatibhvn@AmitShahpic.twitter.com/7elMWDa9ye