Ind vs Eng 3rd Test: रोहित ने बताया कि कैसी एप्रोच भारतीय बल्लेबाजों को गुलाबी गेंद के खिलाफ अपनानी होगी

अपना सिर्फ दूसरा गुलाबी गेंद का टेस्ट खेलने की तैयारी कर रहे भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने रविवार को कहा कि यहां इंग्लैंड के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट में गोधुली के समय बल्लेबाजी करते हुए ‘अतिरिक्त सतर्कता और एकाग्रता' दिखानी होगी. चेन्नई में दूसरे टेस्ट में 161 रन की आक्रामक पारी खेलने वाले रोहित ने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत में हुए पहले दिन-रात्रि टेस्ट में खेले थे लेकिन तब उन्हें गोधुली के समय बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ी थी. रोहित (Rohit Sharma) ने बुधवार से यहां इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मैंने अब तक टीम के अपने साथियों से ही सुना है कि यह दिमाग में रहता है. मैं बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ एक गुलाबी गेंद के टेस्ट में खेला हूं लेकिन उस समय बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला जब सूरज ढलने वाला हो.'

