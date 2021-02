'पुराने फॉर्मूले' से बाहर आ रही टीम इंडिया, विराट तीसरे टेस्ट में इन दो बदलाव के लिए तैयार

अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बुधवार से भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. पूर्व क्रिकेटर और फैंस अपनी-अपनी टीम की इलेवन बनाने में जुट गए हैं, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों टीमों के खिलाड़ी खुलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं. रोहित ने तीसरे टेस्ट से पहले वर्चुअल प्रेस कांफ्रेस के दौरान भारतीय उप-कप्तान रोहित शर्मा ने पिच के बारे में कहा, ‘मैं पिचों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. अगर आप इसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो पिच नहीं बदलेगी. इसलिये ध्यान इसी बात पर होना चाहिए कि दी हुई पिच पर कैसे खेलना चाहिए और इस पर किस तरह की तकनीक की जरूरत है. हमें अपने दिमाग को पिच के अनुसार तैयार करने की जरूरत होती है. वहीं, 'जेम्स एंडरसन ने मोटेरा की पिच के बारे में कहा, पिच पर घास दिखायी पड़ रही है, लेकिन मैच से पहले यह गायब हो जाएगी.'

'Application of mind is the key during challenging conditions.'#TeamIndia batsman @ImRo45 says that the focus has to be on cricket and not on the pitches. @Paytm#INDvENGpic.twitter.com/MtbKCf7bF4