Ind vs Eng 4Th Test: कोहली जीरो पर आउट हुए, तो सोशल मीडिया पर झेलने पड़े ऐसे ताने, रियान पराग बोले कि...

लंच के दौरान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के बचाव में कई मजबूत तर्क रखे, लेकिन फैंस की दीवानगी भला कहां तर्क सुनती-देखती है. ये तो अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे. हालांकि, इसी बीच रणजी और आईपीएल में खेलने वाले युवा क्रिकेटर रियान पराग ने ताना कसने वालों को नसीहत दी है, लेकिन ये कहां सुधरने वाले हैं.

ये देखिए..

एक अंदाज यह भी है

लो कल लो बात !!

असम के लिए रणजी और राजस्थान के लिए खेलने वाले रियान पराग ने ताना कसने वालों के लिए कुछ लिखा है

Okay i just opened Instagram and saw memes on shubman and virat kohli...i just wanna say this that we are absolute nobody's to even say a word about them let alone meme them, they're the best in India for a reason! Please don't embarrass yourselves, show some respect! #INDvENG