Ind vs Eng: सीटों के रंग से फील्डरों को हो सकती है खासी परेशानी, इंग्लैंड सहायक बैटिंग कोच थोर्प ने कहा

इंग्लैंड के असिस्टेंट बैटिंग कोच ग्राह्म थोर्प ने कहा है कि नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम की सीटों का रंग शुरू हो रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में फील्डिरों के लिए हालात को थोड़ा मुश्किल बना सकता है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि तीसरा टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा. चार टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. दोनों ही टीम तीसरे टेस्ट के लिए बुधवार से एक-दूसरे से भिड़ेंगी.

????You'd say we need something very special to happen tomorrow for us and for somebody to do something amazing with the bat????@englandcricket batting coach Graham Thorpe assesses the state of play after the tourists were bowled out for 134 in the second Test#INDvENG