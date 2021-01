Ind vs Eng: इंग्लैंड बैटिंग कोच ग्राह्म थोर्प ने टीम इंडिया को बताया कि क्या है सीरीज जीतने का मंत्र

इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच ग्राहम थोर्प अब ऑस्ट्रेलिया से जीतकर लौटी टीम इंडिया को ज्ञान दे रहे हैं! थोर्प ने मेजबान टीमों को वह मंत्र बताया है कि उन्हें उनकी टीम के खिलाफ क्या करना होगा. थोर्प का मानना है कि अगर उन्हें आगामी टेस्ट श्रृंखला में विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दबाव में रखना है तो उनके गेंदबाजों को मेजबान देश के बल्लेबाजों को लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. इंग्लैंड में 2014 में लचर प्रदर्शन करने के बाद कोहली (Virat Kohli) ने 2016 में घरेलू श्रृंखला और 2018 में इंग्लैंड में खेली गयी श्रृंखला में जमकर रन बटोरे थे. हालांकि, इन दोनों श्रृंखलाओं में टीम ने विपरीत परिणाम हासिल किये थे. थोर्प से पूछा गया कि क्या जेम्स एंडरसन की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण ने भारतीय कप्तान के लिये कोई खास रणनीति बनायी है, इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘हम जानते हैं कि वह बेहतरीन खिलाड़ी है और पिछले कई वर्षों से उसने यह दिखाया है. भारतीय बल्लेबाजी क्रम घरेलू परिस्थितियों की अच्छी समझ रखता है और विराट उनमें से एक है.'

Sweeping can be a handy shot to negate the spinners but Joe Root and his men will need to employ it judiciously in the upcoming test series against India, England assistant coach Graham Thorpe said on Friday.​ https://t.co/izp8oYzGId