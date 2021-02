Ind vs Eng: जो. रूट ने डिटेल से बताया क्यों वह अपने बॉलिंग अटैक को लेकर नहीं है आश्वस्त

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने मंगलवार को कहा कि भारत के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू हो रहे दिन-रात के तीसरे टेस्ट में उनका गेंदबाजी संयोजन क्या होना चाहिए , इसे लेकर अभी वह स्पष्ट नहीं हैं और इसे अंतिम रूप देने से पहले वह कुछ और समय इंतजार करेंगे. भारत ने चेन्नई में दूसरे टेस्ट में स्पिन की अनुकूल पिच पर इंग्लैंड को 317 रन से हराकर चार मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की. अब सभी की नजरें मोटेरा की नए सिरे से तैयार की गई पिच पर है जहां पहला टेस्ट गुलाबी गेंद से खेला जाएगा. रूट (Joe Root) ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘इस मैदान और गुलाबी गेंद के क्रिकेट को लेकर हमारे पास जो सीमित सूचना है उसे देखते हुए हम पूरा समय लेंगे. हम सुनिश्चित करेंगे कि मैच को लेकर फैसला करने से पहले हम स्वयं को जितना अधिक समय संभव हो वह दें.'

Who doesn't love the crowd



We are happy to have the support of #TeamIndia 🇮🇳 fans and it shall be no different at Motera @imVkohli#INDvENG@paytmpic.twitter.com/6m1TJPPmZu