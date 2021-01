कुछ ऐसे इंग्लिश 'स्पिन जोड़ी' ने सीरीज से पहले भारतीय बल्लेबाजों को दी वॉर्निंग

यह भी पढ़ें: वॉशिंगटन सुंदर ने साझा किया अपना सालों पुराना सपना, बोले कि टीम इंडिया में...

We bowl Sri Lanka out for 126 and require 164 runs for victory.



Scorecard: https://t.co/g6a0fiVGdp#SLvENGpic.twitter.com/ktjY4wNX6a