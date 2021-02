IND vs ENG: भारतीय बॉलर विकेट को तरसे, तो फैंस को सोशल मीडिया पर याद आए रवींद्र जडेजा

इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में शुक्रवार को शुरू हुए टेस्ट के पहले दिन जब भारतीय गेंदबाजों का दूसरा सेशन पूरी तरह से खाली गया, तो सोशल मीडिया पर कई चर्चाओं और गति पकड़ ली. मसलन कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को बाहर बैठाने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीटों की संख्या में और इजाफा हो गया, तो शाहबाज नदीम की भी अपने हिस्से की आलोचना झेलनी पड़ी. ऐसे में फैंस को सोशल मीडिया पर चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की याद आ गयी और जडेजा एकदम से इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगे. किसी ने उनकी अहमतियत को बताते हुए जडेजा के हालिया आंकड़े पोस्ट किए, तो किसी ने कोई टिप्पणी की. वैसे बता दें कि रवींद्र जडेजा की जगह इस टेस्ट में अक्षर पटेल को अपने करियर का आगाज करना था, लेकिन घुटने की चोट के कारण फिर शाहबाज नदीम को खिलाया गया. लेकिन कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को क्यों बाहर बैठाया गया, यह पूरी तरह से समझ से परे रहा. चलिए आप देखिए कि जडेजा के समर्थन में फैंस ने क्या-क्या टिप्पणियां कीं.

फैन सीधा-सीधा कह रहा है कि जडेजा की याद आ रही है

Sir we have missed your commentary since the commencement of IPL!! Wait is over!! But Now I am waiting for Ravindra Jadeja's comeback!