मौसम मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप में बाधा बन सकता है. दोनों टीमों के बीच 10-10 ओवर का मैच कराने के ल‍िए टॉस भारतीय समयानुसार 11:06 बजे के पहले होना होगा और मैच भारतीय समयानुसार 11.21 बजे के पहले शुरू होना चाहि‍ए.

India v England weather update



To complete a 10 over a side match, the toss must be held by 4.36pm local time, and play must commence by 4.51pm local time.



We will keep you updated as the day progresses.