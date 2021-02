Ind vs Eng: कप्तान कोहली ने किया साफ, साहा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे

यह भी पढ़ें: इंग्लिश पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन भारत की इस अदा पर फिदा हुए, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब

When he gets going, it is a sight to watch



As we gear up for the 1st @Paytm#INDvENG Test, let's relive #TeamIndia skipper @imVkohli's match-winning double ton against England in Mumbai



Watch