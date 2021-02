Ind vs Eng: कुलदीप यादव को समर्थन मिलना जारी, सुरेश रैना बोले कि...

चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों के बुरे हाल के बीच सोशल मीडिया पर लेफ्ट-आर्म चाइनामैन कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को अभी भी फैंस से समर्थन मिलना जारी है. कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटरों से फैंस सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन गावस्कर जैसे दिग्गज ने भी सवाल यह कहकर टाल दिया कि वह हैरान हैं और इस सवाल का जवाब कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) और कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ही दे सकते हैं. बहरहाल, चर्चा दूसरे दिन भी खत्म नहीं हुयी. और खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैंस ने कुलदीप यादव का समर्थन किया और उनके लिए मीम्स बनाए, तो वहीं उनके उत्तर प्रदेश के साथ और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Raina)को भी कुलदीप यादव की याद आ ही गयी. चलिए जान लीजिए कि फैंस और रैना ने क्या लिखा है.

पूर्व दिग्गज विनोद कांबली ने कहा कि कुलदीप को न खिलाना बड़ी चूक रही

Partnerships between bowlers are IMPORTANT!

Not at all happy with the bowling performance of India today. Not having Kuldeep Yadav on this track was a big miss for us!#INDvENG — Vinod Kambli (@vinodkambli349) February 5, 2021

फैंस अपने-अपने तरीके से कुलदीप से हमदर्दी दिखा रहे हैं

यह भी देख लीजिए

Shahbaz Nadeem in place of kuldeep yadav.#INDvENG

.

.

Me thinking how this will benefit us* pic.twitter.com/ahpbVOWQZM — ऋषभ (@OyeeRishav) February 5, 2021

my crush ignores me the way bcci ignores kuldeep yadav — shambhavi (@shaambhaviiii) February 6, 2021

ये देखिए कि क्या मजेदार बात कही है!

कुलदीप यादव के प्रदेश साथी रैना ने लिखा कि कुलदीप की विविधता बेहतर साबित होती

Missing @imkuldeep18 in this test match. His bowling variations would have really contributed well. #INDvsENG — Suresh Raina???????? (@ImRaina) February 6, 2021

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.