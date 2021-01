Ind vs Eng: मोइन अली अभी से हाथ खड़े दिख रहे, बोले-नहीं जानता कि कैसे कोहली को आउट करेंगे

इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली (Moeeen Ali) ने कहा कि वह नहीं जानते कि भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में विराट कोहली से कैसे पार पाना है और उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम की शानदार जीत का हिस्सा नहीं होने के कारण यह स्टार बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करने के लिये अधिक प्रेरित होगा. कोहली अपने बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट मैच के बाद आस्ट्रेलिया से स्वदेश लौट आये थे. वह पांच फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे.मोइन (Moeen Ali) ने वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘हम उसे कैसे आउट करेंगे? वह निश्चित तौर शानदार खिलाड़ी है, विश्वस्तरीय बल्लेबाज है. वह अच्छा प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित रहता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑस्ट्रेलिया में टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद वह अधिक प्रेरित होगा क्योंकि वह अपने बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट आया था.'उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं जानता कि हमें उसे कैसे आउट करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई कमजोरी है, लेकिन हमारा गेंदबाजी आक्रमण अच्छा है और हमारे पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं.'

England all-rounder Moeen Ali says he has unfinished business in Test cricket and has his sights on reaching 200 wickets after recovering from coronavirus #INDvENG