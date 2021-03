चेतेश्वर पुजारा की घर की घंटी बजाकर भागे रोहित शर्मा और कुलदीप यादव, हिट मैन ने फनी तस्वीर शेयर कर किया मजेदार कमेंट

माइकल वॉन ने उड़ाया मजाक, 'ऊबड़ खाबड़' पिच की तस्वीर शेयर कर बोले- 'आखिरी टेस्ट की तैयारी..'

रोहित शर्मा ने तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, '2 दिन की फील्डिंग और चेतेश्वर पुजारा के दरवाजे की घंटी बजाने के बाद हम.' हिट मैच के द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पुजारा का बल्ला खामोश रहा है. सीरीज के आखिरी टेस्ट में उम्मीद है कि पुजारा एक बार फिर टीम इंडिया के लिए दिवार साबित होंगे.

This is us ringing Pujara's door bell and scampering, after fielding for 2 days @cheteshwar1@imkuldeep18pic.twitter.com/iuYZwxLBaF