Ind vs Eng: वॉर्न इंग्लैंड टीम के रवैये पर बुरी तरह बरसे, "डरपोक ब्रांड क्रिकेट" करार दिया

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन (मैच रिपोर्ट) इंग्लैंड के' सतर्कतापूर्ण और कायराना' रवैये के लिए इंग्लिश टीम को जमकर फटकार लगायी है. सोशल मीडिया पर दागे गए अपने ट्वीट की झड़ी में वॉर्न (Shane Warne)ने कहा कि पहली पारी में इंग्लैंड ने 'बहुत ज्यादा देर' तक बल्लेबाजी की. और उन्होंने न पारी घोषित करके और न ही तेज गति से रन बनाकर भारत को जल्द बैटिंग के लिए बुलाने के विकल्प को खत्म करके अपनी जीत के दरवाजे को करीब-करीब बंद कर दिया है. मेहमान टीम को समझ नहीं आ रहा कि वह वर्तमान हालात में कैसे जीत का रास्ता निकाले.

Very surprised England haven't declared yet & why aren't they trying to get 400 asap? England batted to long in the 1st innings too & now letting the game drift & showing no urgency at all. Surely they are better of bowling now than wasting overs not scoring any runs @SkyCricket — Shane Warne (@ShaneWarne) February 8, 2021

अपने समय के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने जो. रूट की रणनीति पर हैरानी जतायी पहली पारी में 241 रनों की बढ़त लेने के बावजूद इंग्लिश टीम ने बिना किसी लक्ष्य के बल्लेबाजी करना जारी रखा. वास्तव में इंग्लैंड की टीम एक ही माइंटसेट के साथ खेल रही थी और वह था 'मैच न गंवाना.' वॉर्न ने कहा कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत द्वारा दिखायी गयी साहसिक एप्रोच के यह एकदम उलट रवैया रहा.

What is going on with your cricket team ? What on Earth are they doing just letting the game drift ? Why aren't they bowling ? England wouldn't want to not be able to bowl India out now after batting to long in both innings !! https://t.co/gfhjxyeGLr — Shane Warne (@ShaneWarne) February 8, 2021

वैसे यहां ध्यान देने वाली बात यह भी कि इंग्लैंड ने पहली पारी में दो दिन से भी ज्यादा बल्लेबाजी की. और भारत को 337 पर आउट करने के बावजूद उसे फॉलो-ऑन के लिए नहीं कहा. एक स्वभाविक प्लान यह भी होता कि इंग्लिश टीम तेज 150-200 रन बनाती और भारत को बल्ला थमाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ. इससे हताश शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से मदद मांगते हुए लिखा कि यह आपकी टीम के साथ क्या हो रहा है? इंग्लिश टीम खेल को अपने बहाव के साथ बढ़ने की इजाजत देकर आखिर क्या कर रही है?

.@MichaelVaughan In Australia India played courageous and brave cricket - was awesome to watch ! Australia played timid and cautious cricket & Australia lost the series. England are playing cautious and timid cricket........... — Shane Warne (@ShaneWarne) February 8, 2021

वॉर्न ने लिखा कि इंग्लैंड टीम के दिमाग में बस एक ही बात थी- मैच न गंवाना

England's mindset is let's not lose this test match - rather than, what's the best way to win this test match and how many overs could we need ! This batting on decision is now putting a lot of pressure on England's bowlers and particularly their spinners ! — Shane Warne (@ShaneWarne) February 8, 2021

