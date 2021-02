Ind vs Eng: इंग्लैंड के विशाल स्कोर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये फनी मीम्स

चेन्नई में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने उस स्कोर को छू लिया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि यहां से एक ही टीम मैच हारेगी. इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय 8 विकेट पर 555 का विशाल स्कोर बना लिया है. और अभी भी यह साफ नहीं है कि मेहमान टीम तीसरे दिन पारी घोषित करेगी भी. दूसरे दिन भारतीय बॉलर और कप्तान विराट कोहली बुझे-बुझे से नजर आए. हालांकि, बॉलर आठ विकेट लेने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन तब तक इंग्लिश टीम स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर टांग चुकी थी. टीम इंडिया बेहाल हुई, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को खिंचायी करने का मौका मिल गया. देखिए कैसे-कैसे रोचक मीम्स पोस्ट हो रहे हैं.

The Angrez we expected. The Angrez that arrived. #INDvsENG pic.twitter.com/CSwA0BFMEh

कोहली और साथी गेंदबाजों की मनोदशा को बयां कर रहा है यह फैन

#INDvsENG

Kohli and his Bowlers on the way to Pitch curator Home After Match pic.twitter.com/u1hppuUtQv — Civil_engyneer07 (@SamCurranFC07) February 6, 2021

इस पर भी गौर फरमा लीजिए

Kohli to Nadeem after he got Ben Stokes out on 82 Runs: #INDvsENGpic.twitter.com/DozHCR4h9s — UrMiL07™ (@urmilpatel30) February 6, 2021

ये देखिए जो. रूट की मनोदशा

After a wonderful inning in #INDvsENG test match.



Root to indian bowlers : pic.twitter.com/V493lYCTOM — Naina (@NainaTweets_) February 6, 2021

वास्तव में भारतीय टीम की हालत कुछ ऐसी ही होगी

#INDvsENG

After bowling for around 5 sessions to England



ICT be like:- pic.twitter.com/IzxfVr9B0P — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) February 6, 2021

इग्लैंड कप्तान ने वास्तव में पूरी सीरीज के लिए ट्रेलर दिखा दिया है

#INDvsENG Test exist*



Ben Stokes to Indian bowlers rn: pic.twitter.com/kDITbbSIf7 — Yug Punjabi (@yug_punjabi) February 6, 2021

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.