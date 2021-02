Ind vs Eng T20: सूर्यकुमार यादव का टी20 टीम में हुआ चयन, तो सोशल मीडिया पर खुशी से झूम उठे फैंस

2.2 करोड़ रूपये में बिकने के बाद IPL नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ, पूर्व कप्तान का हैरत भरा बयान

तब प्रशंसकों ने बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुनायी थी. फैंस की नाराजगी पर बाद में कोच रवि शास्त्री ने भी सफायी दी थी कि सही समय पर सूर्यकुमार का चयन किया जाएगा. और अब जब सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) का समय आ गया है, तो फैंस ने उनके चयन पर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया है. चलिए जान लीजिए कि फैंस सोशल मीडिया पर क्या-क्या लिख रहे हैं.

फैंस का यह रिएक्शन सबकुछ बताने के लिए काफी है

फैंस सूर्यकुमार को शुभकामनाएं दे रहे हैं

यह फैंस एक अलग ही नजरिए से बात रख रहा है

People who are saying Kohli will not pick Surya in National team after Surya face-off with Kohli, Go and check today's selection you will know that Off the field Virat is super human being #BCCI#Virat#SuryaKumarYadav@ViratGang@ViratKohlisErapic.twitter.com/xi0Z0RvGXL