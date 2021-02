Ind vs Eng: पिच को लेकर नहीं, खेल की गुणवत्ता को लेकर बात हो, अश्विन ने कहा

इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा है कि अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट की पिच को लेकर बातें नियंत्रण से बाहर जा रही हैं. अश्विन ने फिर से दोहराया कि लोगों को पिच के बजाय खेल की गुणवत्ता को लेकर ज्यादा बात करनी चाहिए. इस मैच ने दिखाया कि भारत और इंग्लैंड दोनों के ही बल्लेबाज सीधी रहती गेंदों पर आउट हुए, लेकिन आलोचकों ने बल्लेबाजों की नाकामी के लिए पिच को दोष दिया है. इस पर रोहित शर्मा ने भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पिछले में कुछ गलत था. विराट कोहली ने भी खराब बल्लेबाजी की बात ज्यादा कही थी और अब अश्विन (R. Ashwin) ने भी कप्तान के सुर में सुर लगाया है.

R Ashwin has had enough of pitch chat #INDvENGpic.twitter.com/NwLqOFv5j4