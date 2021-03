Ind vs Eng: टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट से पहले बहाया जमकर पसीना

इसी मैदान पर दिन-रात के तीसरे टेस्ट में 11 विकेट चटकाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के खिलाफ नेट पर गेंदबाजी करते हुए देखा गया. क्षेत्ररक्षण अभ्यास के दौरान रोहित के बाद दूसरी स्लिप में खड़े रहाणे को अपने दायीं ओर गोता लगाते हुए एक साथ से कैच लपकते हुए देखा गया. भारतीय टीम को पहले टेस्ट में 227 रन से हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद मेजबान टीम ने वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 317 रन से जीता था.

