Ind vs Eng: कुछ ऐसे रविचंद्रन अश्विन को लॉकडाउन में हुआ अपनी अहमियत का एहसास

करियर में 504 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज ने लिया संन्यास

Knows his numbers

Watches hours of footage before a game

Strives to get better with each game



This special feature on @ashwinravi99 is one you don't want to miss by @RajalArora@Paytm#INDvENG#TeamIndia@coach_rsridhar



Full interview ???? https://t.co/gTPCIwwgV0pic.twitter.com/PowZvyjtIT