Ind vs Eng: इस वजह से मैंने बहुत पहले ही उपलब्धियों के बारे सोचना छोड़ दिया, अश्विन ने कहा

भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने लंबे समय पहले उपलब्धियों के बारे में सोचना छोड़ दिया था और इस समय वह सिर्फ अपने कौशल पर काम कर रहे हैं जिससे कि भारत के लिए खेलते हुए हमेशा उपयोगी भूमिका निभा सकें. अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ यहां तीसरे टेस्ट के दौरान 400 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छूने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बने और उनसे पूछा गया कि क्या आगामी वर्षों में वह अनिल कुंबले के 619 विकेटों के आंकड़े को पार कर सकते हैं. अश्विन ने कहा, ‘अगर आप से व्यावहारिक रूप से देखें तो यह सिर्फ 218 विकेट दूर है. मैंने हालांकि लंबे समय पहले इन उपलब्धियों के बारे में सोचना छोड़ दिया है.'

