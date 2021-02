Ind vs Eng: इंग्लैंड ने भारत को दिया 420 का लक्ष्य, तो इस वजह से सहवाग होने लगे सोशल मीडिया पर ट्रेंड

इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत के सामने मेहमानोंने 420 का लक्ष्य रखा है. इस टारगेट के साथ इंग्लैंड ने बिल्कुल भी जोखिम न लेते हुए खुद को पूरी तरह सुरक्षित करने पर जोर दिया. इसे आप इंग्लैंड का कुछ नकारात्मक रवैया भी कह सकते हैं, लेकिन जो सामने है, वह है. चौथे दिन की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 39 रन है और यहां से भारत को जीतने के लिए 381 रन और बनाने हैं. आखिरी दिन मंगलवार को भारतीय बल्लेबाजों का रवैया देखने वाला होगा, लेकिन इस स्कोर को देखकर भारतीय प्रशंसकों को वीरेंद्र सहवाग की याद आ गयी.

Uttarakhand Glacier Break: ऋषभ पंत मदद को आगे आए, पूरी मैच फीस दान में देने का किया ऐलान

अगर आप भूल चुके हैं, तो हम याद दिला देते हैं कि साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीतने के लिए इसी मैदान पर जीतने के लिए 387 रन का टारगेट मिला था. और यह चौथे दिन शाम को 68 गेंदों पर 83 रन रूपी पंच ही था, जिसने पांचवे दिन भारत की टारगेट हासिल करने में मदद की थी. और यही वजह रही कि अब जब फिर से अंग्रेजों ने भारत के सामने मुश्किल लक्ष्य रखा, तो सोशल मीडिया पर सहवाग ट्रेंड होने लगे और फैंस को करीब बारह साल पहले सहवाग के कारनामे की याद आ गयी.

हसन अली ने फेंकी गजब की गेंद, बोल्ड होने के बाद गेंदबाज को देखने लगा बल्लेबाज..देखें Video

यह फैन सहवाग का चेपक का रिकॉर्ड खोद कर लाए हैं!

Chepauk Stadium saw



- Virender Sehwag career best 319

- MS Dhoni career best 224

- Karun Nair's career best 303*

- KL Rahul's career best 199

- Shikhar Dhawan T20I Best 92

- Rishabh Pant ODI career best 71

- India's Highest Total 759/7

- Ishant Sharma's 300th Test Wicket — ???? ???? (@ComeToGabbaMate) February 8, 2021

फैंस का जवाब सारी कहानी समझाने को काफी है

India successfully chased 387 in 99.3 overs at Chennai in Dec 2008

England lead now 387#IndvEng#IndvsEng#IndvsEng2021 — Mohandas Menon (@mohanstatsman) February 8, 2021

कहानी अगर नहीं समझ आयी, तो इस फैन ने इसे और विस्तार दिया है

New record needed for 4th innings chase at Chepauk... Previous record of course the emotional Test of 2008 after 26/11 Attack, when Sehwag broke the back of the chase with a blistering 80 odd in no time.. — Gappistan Radio (@GappistanRadio) February 8, 2021

इस फैन ने चेपक में सहवाग का वजन और बढ़ा दिया है

Last 4 Chennai Tests:



2016 v Eng - Nair 303*, Ind highest total 759/7

2013 v Aus - Dhoni 224, Highest score by an Indian WK

2008 v Eng - Ind chased down 387 in 4th inns (Sehwag 83(68), SRT 103*)

2008 v SA - Sehwag 319, Highest score by an Indian



2021 - 2 Tests #INDvENG Eng - ? — Bharath Seervi (@SeerviBharath) February 5, 2021

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.