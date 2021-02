Ind vs Eng:...तो जडेजा व पंड्या को चुनौती दे सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर, मॉर्क बुचर बोले

Uttarakhand Glacier Break: ऋषभ पंत मदद को आगे आए, पूरी मैच फीस दान में देने का किया ऐलान

बुचर का मानना है कि सुंदर की लगातार बढ़ रही ऑलराउंडरी की छवि हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा को कड़ी प्रतिस्पर्धा देगी. वास्तव में यह वह बात है जिसे लेकर मीम्स भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं. और यह नयी हवा वॉशिंगटन का केस ऑलराउंडर के रूप में मजबूत बनाएगी. बुचर बोले कि सुंदर ने यह सुनिश्चित किया कि डेम बोस की खराब गेंद सीमा के पार जाएं. बेस थोड़े थके हुए दिखायी पड़े. वहीं, सुंदर ने जोफ्रा के खिलाफ शानदार ऑफ ड्राइव भी लगाया. उनका संतुलन सही था और सिर ठीक गेंद के ऊपर था.

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि मेरा मतलब यह है कि वह वास्तव में शीर्ष ऑर्डर पर बैटिंग कर सकता है. लोग उम्मीद कर सकते है कि वह गेंद के साथ भी कुछ भूमिका निभाएं. पहली पारी में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन अगर उन्हें आगे कामयाबी मिलती है, तो वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं. सुंदर को सोशल मीडिया पर बाकी दिग्गजों और फैंस से भी तारीफ मिली है.

So he can bat like this & bowl like that. What a talent Washington Sundar is! #INDvENG