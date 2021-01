Ind vs Eng: ऑस्ट्रेलिया दौरे के इन चार बड़े हीरो का इंग्लैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट खेलना मुश्किल

India vs England: पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी की धरती पर 2-1 की जीत दिलाने के बाद टीम इंडिया पांच फरवरी से मेहमान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी. और इसी के साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजरें एक बार फिर से अपनी हीरो पर इस उम्मीद के साथ जा टिकेंगी कि भारत एक बार फिर से एक और टेस्ट सीरीज अपनी झोली में डालेगा. इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) के खिलाफ आपको टीम का क्लेवर बदला हुआ नजर आएगा. कप्तन विराट कोहली (Virat Kohli) फिर से टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में खिलाड़ी बेहतर करने को तैयार हैं, लेकिन यहां थोड़े दुर्भाग्य की बात यह हो सकती है कि हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ आपको वो चार खिलाड़ी खेलते न दिखाई पड़ें, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खासकर गाबा में सीरीज का निर्णायक टेस्ट और सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभायी थी.

