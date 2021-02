Ind vs Eng: विराट कोहली के करियर में पहली बार पैदा हुए ऐसे हालात और...

इसमें कोई दो राय नहीं कि विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. वर्तमान भारतीय बल्लेबाजों में विराट एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका औसत सबसे ज्यादा है और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) का नंबर उनके बाद आता है, लेकिन फिलहाल विराट कोहली उस मानक की तुलना को देखते हुए खराब फॉर्म से गुजर हैं, जो उन्होंने स्थापित किए हैं. चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन विराट कोहली (Virat Kohli) का वह रूप देखने को मिला, जो उनके चाहने वालों को भी याद नहीं होगा कि उन्हें कब देखा होगा. विराट ने 69 मिनट की बल्लेबाजी में 48 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए. कोहली जोफ्रा आर्चर और डोम बेस के सामने वैसे दिखायी नहीं पड़े, जिस विराट को हम जानते हैं. जोफ्रा आर्चर ने कोहली को खासा परेशान किया, तो बेस के सामने वह कॉन्फिडेंट नहीं दिखे और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों ने कोहली को खासा परेशान किया और कई गेंदों पर विराट का फुटवर्क भी चिर-परिचित नहीं रहा और वह गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए.

Nice gesture from Indian captain Virat Kohli to shake hands with Joe Root - The mutual respect between modern-day greats. pic.twitter.com/L5gZH6T9Gb