Ind vs Eng: अगर पिच पर दोष मढ़ेंगे, तो अपना ही नुकसान करेंगे, इंग्लैंड बैटिंग कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा

मोटेरा की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच जोनाथन ट्रॉट का मानना है कि अपने कौशल पर ध्यान देने की जगह सिर्फ 22 गज की पिच पर दोष मढ़ना सही नहीं होगा. इंग्लैंड को गुलाबी गेंद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेले गए तीसरे टेस्ट में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इस दौरान टीम दोनों पारियों में 112 और 81 रन ही बना सकी और दो दिन में ही मैच खत्म हो गया जिसके कारण पिच को आलोचना का सामना करना पड़ा.

