Ind vs Eng: क्या चेतेश्वर पुजारा करेंगे अमित शाह की यह इच्छा पूरी, गृह मंत्री बोले कि...

कुल मिलाकर अमित शाह की बतौर क्रिकेट प्रशासक भी शानदार यादें रही हैं. और लंबे समय बाद शाह तीसरे टेस्ट से पहले स्टेडियम के उदघाटन के मौके पर फिर से क्रिकेट ग्राउंड पर लौटे. शाह ने अपनी स्पीच के दौरान कई बातें की और इस दौरान उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को खास तौर पर शुभकामनाएं भी दी. शाह ने कहा कि यह स्टेडियम श्रीनाथ के लिए बहुत ही यादगार रहा है. श्री ने इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट लिए थे, तो कपिल देव ने रिचर्ड हेडली के विकेटों का रिकॉर्ड भी इसी मैदान पर तोड़ा था. शाह ने गावस्कर का जिक्र करते हुए भी कहा कि सनी ने अपने 10,000 टेस्ट रन भी इसी मैदान पर पूरे किए थे, तो तेंदुलकर ने वनडे में अपने 18,000 और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल का जश्न भी इसी मैदान पर मनाया था.

