IND vs NZ 2nd ODI: फील्डिंग कोच एस. श्रीधर ने बतायी टीम विराट की खराब होती फील्डिंग की वजहें

भारत के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया (IND vs NZ) का क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा है. और लगातार यात्रा की वजह से अभ्यास की कमी को इसका कारण बताने के बावजूद व्यस्त कार्यक्रम को दोष नहीं दिया. श्रीधर ने कहा कि पिछले चार महीने में भारत का क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि थकान इसका कारण हो सकता है.

How india come back

.in ur point of view its possible but i can't digest okk..... Have u seen indian team with fielding nd bowling.. Shami thakur jadeja kuldip is responsible for this lost.. Nd the main responsible is virat kohli with batting nd captaincy