IND vs NZ 2nd ODI: अब ऑकलैंड में टीम विराट के पास है एक ही विकल्प

विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भी भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में हार मिली थी. अब दोनों टीमें शनिवार को ऑकलैंड में ईडन पार्क मैदान पर दूसरे वनडे (IND vs NZ 2nd ODI) में आमने-सामने होंगी. भारत के पास सीरीज बचाने के लिए जीत ही विकल्प है जबकि कीवी टीम किसी भी कीमत पर नहीं चाहती होगी कि आखिरी मैच निर्णायक बने. सेडन पार्क में भारत ने 347 रनों का स्कोर खड़ा किया था और न्यूजीलैंड इसे हासिल भी कर लिया था. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त ले ली थी. पहले वनडे में भारत की गेंदबाजी कमजोर रही थी जो विशाल स्कोर का बचाव नहीं कर पाई थी. कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने जमकर रन लुटाए थे तो वहीं अनुभवी रॉस टेलर के सामने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी कुछ नहीं कर पाए थे.

