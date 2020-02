IND vs NZ 2nd ODI: इसलिए जसप्रीत बुमराह को लेकर चिंतित हो उठे उनके चाहने वाले

ऑकलैंड में ईडेन पार्क में दूसरे वनडे में (IND vs NZ 2nd ODI) करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजरें सीमर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर लगी हुई थीं. वजह यह थी कि कुछ दिन पहले ही पहले वनडे में बुमराह एंड कंपनी तब उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी, जब मेजबान टीम ने 347 रन बनाकर जीत हासिल की थी. साथ ही, आखिरी दस ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा रन लुटाए थे. पहले मैच में बुमराह (Jasprit Bumrah) ने दस ओवरों में 53 रन दिए थे और वह एक भी विकेट नहीं ले सके थे.

Jasprit Bumrah's last 3 ODIs:-

10-0-38-0 v AUS at Bangalore

10-1-53-0 v NZ at Hamilton

10-0-64-0 v NZ at Auckland



This is the first time Bumrah went wicketless in 3 consecutive ODIs.

Both his last two matches feature in his top-3 worst bowling figures (after CT final).#NZvIND