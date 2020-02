IND vs NZ 2nd ODI: इस वजह से विराट कोहली कीवी हेनरी निकोलस को लेकर अंपायर से भिड़ गए

ऑकलैंड के इडेन पार्क (Eden Park) में तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदानी अंपायर ब्रूस ऑक्सफोर्ड से भिड़ गए. यह वाक्या न्यूजीलैंड की पारी में फेंके गए 17वें ओवर के दौरान हुआ. यह ओवर युजवेंद्र चहल ने किया था, लेकिन इसी दौरान अंपायर के एक फैसले पर विराट कोहली (Virat Kohli) कोहली ने अपना आपा खो दिया. फैसले को लेकर विराट और ब्रूस की काफी देर तक बहस देखने को मिली. ऐसा लंबे समय बाद देखने को मिला, जब विराट (Virat Kohli) ने इस तरह अंपायर से बहस की

Virat Kohli Unhappy After Henry Nicholls Gets Unfair Advantage In Auckland ODI During the Auckland ODI, New Zealand opener Henry Nicholls got an unfair advantage due to the mistake of on-field umpire Bruce Oxenford. Indian captain Virat Kohli was unhap... https://t.co/ikuP5HNPirpic.twitter.com/QtJ0dg4re6