IND vs NZ 2nd ODI: विराट कोहली ने टिम साउदी को दिया अनचाहा तोहफा, लेकिन अब सामने है बड़ा चैलेंज

ऑकलैंड में ईडेन पॉर्क में दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सस्ते में आउट हो गए. उनकी इस तरह आउट होने पर प्रशंसकों ने इसे बहुत ही सहजता से लिया. कारण साफ है कि विराट कोहली का यह अंदाज यदा-कदा ही नजर आता है. कोहली ने दूसरे वनडे मैच में 25 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली. और जब लग रहा था कि कोहली पिच पर जम चुके हैं, तो साउदी की एक गेंद कोहली के बल्ले और पैड के बीच से गिल्लियां बिखेर गईं. बहरहाल आउट होने के साथ ही विराट (Virat Kohli)कोहली टिम साउदी को ऐसा तोहफा दे गए, जिसे वह ताउम्र तो याद रखेंगे ही, वहीं कीवी का यह सीमर बहुत ही नायाब रिकॉर्ड अपनी झोली में डाल सकते हैं.

