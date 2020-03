IND vs NZ 2nd Test: कुछ ऐसे प्रतिक्रिया रही प्रशंसकों की टीम विराट की सीरीज हार पर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेला गया दूसरा टेस्ट (IND vs NZ 2nd Test) मैच करीब ढाई दिन में ही खत्म हो गया. मेजबानों ने टीम विराट को सात विकेट से धोकर भारत का सूपड़ा साफ कर दिया. तीसरे दिन थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हनुमा विहारी और बाकी बल्लेबाज थोड़ा स्कोर कर भारत की बढ़त को बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ही हुआ. बहरहारल, भारत की हार के बाद प्रशंसकों की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ प्रशंसक टीम की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया का समर्थन कर रहे हैं. आप नीचे प्रशंसकों के कमेंटों से माहौल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. मोदी फिएड नाम अकाउंट चला रहे इस शख्स को गांगुली के दौर का मिड्ल ऑर्डर याद आ गया.

इस क्रिकेटप्रेमी ने बल्लेबाजं पर ताना मारा है कि जल्द ही ये आईपीए में रन बनाएंगे

#INDvsNZ#NZvsIND

Dear So called hardcore Indian Cricket fans,

Don't worry about Loosing a test series 0-2, and with a worst team selection.#IPL2020 is coming and Flat Pitches await and Your, So called Heros score BIG. Don't worry. — MahesH KumaR ???????? (@randomguy793) March 2, 2020

विदेशी जमीं पर विराट की टीम के हाल को इस फैन ने कुछ ऐसे बयां किया है

Indian team performance :

Pic1 : In India

Pic2 : Overseas#INDvsNZpic.twitter.com/RYDxArL6m8 — Steve Smith fan (@thevipersden2) February 22, 2020

आलोचना के सात ही विराट को समर्थन भी मिल रहा है

Everyone giving statement, Team and Kohli should do like this, like this.

But Butcher ppl, aren't supporting in their hard time, they just needs failure rather then victory. #INDvsNZ — (@LoyalViraatFan) March 2, 2020

यह प्रशंसक अभी भी कोहली के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है

