IND vs NZ 4th ODI: कीवी कप्तान केन विलियमसन ने जीत को शानदार करार दिया ,लेकिन...

भारत के खिलाफ चौथे वनडे मैच (#INDvNZ #INDvsNZ) मिली जीत से खुश न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा है कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इतनी बड़ी जीत मिलना शानदार है. वीरवार को न्यूजीलैंड ने सेडन पार्क पर खेले गए चौथे वनडे मैच (मैच रिपोर्ट) ( # INDvNZ # 4thODI ) में भारत को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण देते हुए उसकी पारी 92 रन पर ही समेट दी. और इसके बाद 14.4 ओवरों में ही महज दो विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. यह वनडे क्रिकेट में भारत का सातवां सबसे न्यूनतम स्कोर रहा.

A thumping 8-wicket win for New Zealand in the 4th ODI. Series 3-1 with one final ODI left to play #NZvINDpic.twitter.com/quqQzhUDJa