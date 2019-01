IND vs NZ 4th ODI: ट्रेंट बोल्ट ने खोला राज़, क्यों हो जाते हैं वह इतने खतरनाक, अकरम व यूनुस को पीछे छोड़ा

अपनी शानदार गेंदबाजी से चौथे वनडे (#INDvNZ #INDvsNZ #4thODI) मैच में भारत को करारी मात (मैच रिपोर्ट) देने में अहम भूमिका निभाने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult is adujded man of the match) ने खुद अपनी खतरनाक गेंदबाजी के पीछे की वजह का खुलासा किया है. और बोल्ट का यह खुलासा वेलिंगटन में आखिरी वनडे से पहले भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक तरह से चेतावनी भी है. और बोल्ट के इस बयान के बाद भारतीय बल्लेबाज इस पहलू पर काम कर सकते हैं. बोल्ट ने चौथे मैच में मिले हालात को जमकर भुनाते हुए 21 रन देकर पांच विकेट चटकाए. वहीं, इस प्रदर्शन के साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने अपनी जमीं या किसी एक देश में सबसे तेज सौ विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा कर लिया. इस मामले में बोल्ट ने दिग्गज वकार यूनुस और वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ दिया.

Trent Boult picks up his fifth five-wicket haul for New Zealand in ODIs, equalling the legendary Richard Hadlee's record.



