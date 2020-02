IND vs NZ: रॉस टेलर का यह रिकॉर्ड तो 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' है

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) भारत के खिलाफ बेसिन रिजर्व में शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच में बहुत ही खास रिकॉर्ड बनाएंगे. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो क्रिकेट इतिहास में अभी तक कोई भी नहीं बना सका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 21 से बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में भारत को 3-0 से मात देने के बाद अब यह टेस्ट सीरीज रोमांचक हो चली है. और करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की इस पर नजर लगी हुई है.

‘After my first Test series against South Africa, I didn't know if I would play Test cricket again' – Ross Taylor https://t.co/rYLbv26wC2pic.twitter.com/qeheSRfk9T