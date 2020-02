IND vs NZ: कुछ ऐसे भारतीय पेस बैटरी ने पहले टेस्ट से पहले कीवियों को दिखायी पावर

भारत ने यहां सेडन पार्क में जारी तीन दिनी अभ्यास मैच के दूसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड एकादश को उसकी पहली पारी में 235 रन पर आलआउट कर दिया. इसके जवाब में भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 59 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 263 रन का स्कोर बनाया था और उसे अब तक 87 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है. कुल मिलाकर मैच के तीसरे दिन रविवार को उन भारतीय बल्लेबाजों के पास एक बार फिर से अपना दम दिखाने का मौका होगा, जो पहली पारी में अपना दम नहीं दिखा सके थे. और इसके संकेत भी दोनों ओपनरों पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने दे दिए हैं.

A good 50-run partnership between the openers @mayankcricket & @PrithviShaw as India finish Day 2 on 59/0, lead NZ XI (235) by 87 runs. pic.twitter.com/Ap0s9D09Lr

स्टंप के समय पृथ्वी शॉ 25 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 35 और मयंक अग्रवाल 17 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद से 23 रन बनाकर नाबाद लौटे. ये दोनों ही ओपनर पहली पारी में नाकाम रहे थे.

Innings Break!



New Zealand XI all out for 235 runs. India lead by 28 runs



Shami 3/17, two wickets each for Bumrah, Saini and Umesh and Ashwin with final wicket of the innings. pic.twitter.com/vCShw7IdUp