IND vs NZ: कुछ ऐसे केन विलियमसन ने अपने गेंदबाजों की जमकर सराहना की

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (kane Williamson) ने भारत को 10 विकेट से मात देने वाली अपनी टीम की जमकर प्रशंसा की है. विलियमसनन ने कहा, "चार दिन तक हमने बेहतरीन प्रयास किया. हम जानते हैं कि भारतीय टीम पूरे विश्व में कितनी मजबूत है. पहली पारी का प्रयास और इसके बाद प्रतिस्पर्धी स्कोर, निचले क्रम ने जो रन बनाए वो हमें बढ़त दिलाने में काफी अहम रहे." भारत के अनुभवी गेंदबाज, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नौ विकेट झटके. साउदी ने इस मैच में कुल मिलाकर नौ विकेट लिए जबकि बोल्ट ने पांच विकेट लिए. साउदी को मैन ऑफ द मैच मिला.

That's that from the Basin Reserve as New Zealand win the 1st Test by 10 wickets and register their 100th Test win.



