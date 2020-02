IND vs NZ: इन कारणों से न्यूजीलैंड स्पिनर ईश सोढ़ी ने की भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ

न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी (Ish Sodhi) की नजरों में भारतीय क्रिकेटरों के लिए काफी सम्मान है क्योंकि जब कोई मदद मांगता है तो ये खिलाड़ी अपना अनुभव साझा करने में झिझकते नहीं है. लुधियाना में जन्में 27 साल के इस कलाई के स्पिनर ने कहा कि वह रविचंद्रन अश्विन, रविन्द्र जड़ेजा और युजवेन्द्र चहल को अपना दोस्त मानते है. सोढ़ी ने कहा, ‘इन खिलाड़ियों के प्रति आपका सम्मान तब और बढ़ जाता है जब आप उनसे कोई सलाह मांगते है, वे मदद करने में पीछे नहीं हटते और अपने अनुभवों को साझा करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती.'

Rishabh Pant is one of the most destructive hitters of spin. I have never seen someone with that kind of reach when he is attacking the spinners : Ish Sodhi pic.twitter.com/NMGUIWGdXh