IND vs NZ: इसलिए कप्तान विराट कोहली नहीं चाहते पृथ्वी शॉ की तकनीक पर काम करना

वेलिंग्टन में पहले टेस्ट में मिली हार में मेजबान तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ को सस्ते में आउट कर चलता किया, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली उनकी तकनीक में किसी भी तरह के सुधार करने के प्रयास से पहबले "देखो और इंतजार करो" की नीति अपनाने के लिए तैयार हैं. और अगर विराट कोहली ऐसा सोचते हैं, तो इसके पीछे भी विराट कोहली का अपना ही लॉजिक है.

