संयोग देख‍िए, अंडर19 वर्ल्‍डकप के अंतर्गत वर्ष 2018 के सेमीफाइनल में भी भारत और पाक‍िस्‍तान का आमना-सामना हुआ था तब भारतीय टीम ने पाक‍िस्‍तान को 203 रनों के बउ़े अंतर से मात दी थी. इस मैच में भारत के ल‍िए शुभमन ग‍िल ने शतकीय पारी खेली थी. भारतीय टीम बाद में ऑस्‍ट्रेल‍िया को हराकर चैंप‍ियन बनी थी.

India and Pakistan encountered each other at the 2018 Super League semi-final stage, too.



On that day, a Shubman Gill hundred laid the platform for a dominant India win.



Pakistan's top scorer that day? Their current skipper Rohail Nazir.