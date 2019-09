IND vs RSA, 1st Test: यह भारतीय टीम South Africa के खिलाफ पहले टेस्ट में मैदान पर उतरेगी

भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच शुरू हो रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट (IND vs SA 1st Test) मैच बुधवार से विशाखापतनम के डा. वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam) में खेला जाएगा. और धीरे-धीरे करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के बीच इस पहले टेस्ट (1st Test) को लेकर माहौल बनने लगा है. पंडितों और प्रशंसकों के बीच चर्चा जोर-शोर से होने लगी है कि कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय इलेवन का हिस्सा होंगे. चर्चाओं के घेरे में नए ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भी हैं.

JUST IN: Sri Lanka to play three-match T20I series against India in January.



More details here - https://t.co/2Dwcyvcrl5#INDvSLpic.twitter.com/DMs5YL0fDu