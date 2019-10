IND vs RSA 1st Test: Virat Kohli ओपनर के रूप में Rohit Sharma को पर्याप्त समय देने को तैयार, कई अहम पहलू बयां किए

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू हो रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज (Paytm Freedom Series) के पहले टेस्ट (IND vs SA) में भारत विशाखापत्तनम के डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में इस उम्मीद के साथ उतरेगा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी इस फार्म को टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के रूप में दोहरा पाएं. मैच से पहले कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी कहा है कि वह ओपनर के रूप में व्यवस्थित होने के लिए रोहित शर्मा को पर्याप्त समय देने के लिए राजी हैं.

विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कहा कि टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा के साथ धैर्य दिखाने के लिए तैयार है. रोहित टीम की योजनाओं में फिट होने के लिए अपना पर्याप्त समय ले सकते हैं. हम रोहित शर्मा को बतौर ओपनर के रूप में कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं है. उन्हें अपनी लय हासिल करने और अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. विराट ने कहा कि रोहित काफी लंबे समय तक टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं और अब बतौर ओपनर उनके और टीम दोनों के लिए एक अवसर है.

Indian Skipper Virat Kohli ahead of three-match home series against South Africa at Visakhapatnam: Rohit has been in test set up for long time&it's an opportunity(as an opener) for both him&team. We're not looking for certain kind of batting from him, but to display his own flair pic.twitter.com/RdD9EwgB1P