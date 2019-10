IND vs SA 1st Test: यह कारनामा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा..

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में चल रहे पहले टेस्ट मैच (India vs South Africa, 1st Test) में रोहित शर्मा ने 176 रन की बेहतरीन पारी खेली. वे मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज के शिकार बने. मैच में रोहित (Rohit Sharma) ने कुछ अहम रिकॉर्ड अपने नाम किए. रोहित शर्मा दुनिया के सातवें और भारत के पहले बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर तीनों फॉर्मेट- टेस्ट, वन-डे इंटरनेशनल तथा टी-20 इंटरनेशनल में शतक ठोका. रोहित से पहले, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, न्यूज़ीलैंड के ब्रैंडन मैक्कुलम, न्यूज़ीलैंड के मार्टिन गप्टिल, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, पाकिस्तान के अहमद शहज़ाद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन तथा बांग्लादेश के तमीम इकबाल यह कारनामा कर चुके हैं. रोहित शर्मा ने विशाखापट्टनम टेस्ट में कुछ और रिकॉर्ड अपने नाम किए. डालते हैं इन पर नजर..

-रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट में अपना ओवरआल चौथा और बतौर ओपनर पहला शतक लगाया था. वे दुनिया के ऐसे अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में चार या इससे अधिक शतक बनाए हैं. रोहित वनडे इंटरनेशनल में 27 और टी20 इंटरनेशनल में चार शतक लगा चुके हैं.

