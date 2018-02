IND VS SA 2ND T20: इस खास वजह से हेनरिच क्लासेन ने जीत का श्रेय दोनों अंपायरों को दिया!

The look after scoring a match-winning 69 off 30 balls. Amazing innings @Heini22 #KFCT20 #SAVIND #MOM pic.twitter.com/MeSITlDtto

सेंचुरियन में आतिशी अर्धशतक बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मैन ऑफ द मैच विकेटकीपर हेनरिच क्लासेन की विनम्रता कहें, या हकीकत, इस खिलाड़ी ने दूसरे टी-20 मुकाबले में अपनी टीम की जीत का श्रेय मैदानी अंपायरों को की वजह से जीत मिली. हेनरिच क्लासेन ने सिर्फ 30 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली थी. इसमें उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के जड़े थे. मैच के बाद अब क्लासेन ने कहा है कि ये अंपायर ही थे, जिन्होंने मैच में रोमांच पैदा कर दिया.ध्यान दिला दें कि मैच को जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 189 रन बनाने थे. लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, ठीक वैसे ही बारिश शुरू हो गई. इस मतलब साफ था कि दोनों मेजबान ओपनरों को पहली गेंद से ही डकवर्थ लुईस नियम को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करनी थी. और इन दोनों ने ठीक ऐसा किया भी. यह इनके अंदाज में तब झलका, जब जेपी डुमिनी ने खेली पहली ही गेंद पर चौका जड़ा, तो क्लासेन ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ डाला.

All over at Centurion where @jpduminy21 wins the game with back-to-back sixes off Unadkat. He ends on 64 off 40 and a vital win for SA #ProteaFire#SAvIND#KFCT20pic.twitter.com/fJT6ELeuA6