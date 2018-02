खास बातें स्‍लेजिंग की शुरुआत तबरेज शम्‍सी की ओर से हुई थी जब वे बैटिंग को आए तो विराट ने किया पलटवार मैच में भारतीय टीम ने 73 रन से जीत हासिल की

This video is absolutely gem.



• Kohli sledging & giving it back to Shamshi: Chest Pad? C'mon. You're wearing chest pad?



• One handed catch by Pandya



•Kohli slapping Pandya's ass



•Butt hurt baised Holding in commentary box pic.twitter.com/loAcdNsxzD — dogu (@HusnKaHathiyar) February 14, 2018

Shamsi got Kohli treatment. That was brilliant sledging — Adharsh Bharadwaj (@cricadharsh) February 13, 2018

Kohli is the best. Him taunting shamsi made my day. — Farmer No. 1. (@aniroodhsa) February 13, 2018

Players like Kohli can afford to have a lot to say on the pitch, coz he backs it up with his performances. Until you get to that level, keep it quiet. #Shamsi — Mahomed Seedat (@mo_seedat) February 13, 2018

If you're going to chirp Kohli, at least put up some sort of fight with the bat Shamsi... #gutless#Cricket#SAvIND#SAvsIND — 3wisemen (@3wyzmen) February 13, 2018

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मंगलवार को हुए पांचवें वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली , विपक्षी टीम के गेंदबाज तबरेज शम्‍सी के खिलाफ छींटाकशी (स्‍लेजिंग) करते नजर आए. गौरतलब है कि शम्‍सी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू में विराट के सहयोगी रह चुके हैं. वैसे, इस स्‍लेजिंग की शुरुआत शम्‍सी की ओर से की गई. पोर्ट एलिजाबेथ में हुए इस वनडे के दौरान दक्षिण अफ्रीकी टीम ने मैच में टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. विराट कोहली की 36 रन की पारी के दौरान शम्‍सी उनके खिलाफ स्‍लेजिंग करते नजर आए. दक्षिण अफ्रीकी पारी के दौरान जब शम्‍सी बल्‍लेबाजी के लिए उतरे तो जवाब देने से विराट कोहली भी नहीं चूके. शम्‍सी के क्रीज पर पहुंचते हुए विराट ने कहा, 'चेस्‍ट पैड शामो (शम्‍सी), क्‍या तुमने चेस्‍ट पैड लगा रखा है.' भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव जब शम्‍सी को गेंदबाजी कर रहे थे तब विराट का यह कमेंट स्‍टंप पर लगे माइक से सुना गया. कोहली की इस रणनीति ने बखूबी काम किया और अगली ही गेंद को उठाकर मारने की कोशिश में शम्‍सी आउट हो गए.वैसे इस मैच के दौरान शम्‍सी केवल विराट कोहली की स्‍लेजिंग का ही शिकार नहीं बने. रोहित शर्मा जब 96 के स्‍कोर पर बैटिंग कर रहे थे, तब शम्‍सी ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया था.सोशल मीडिया पर भी शम्‍सी की खिंचाई की गई.मैच में भारतीय टीम ने 73 रन से जीत हासिल करते हुए छह मैचों की सीरीज में 4-1 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है. भारतीय टीम ने मैच में निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 274 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम महज 201 रन बनाकर आउट हो गई.वीडियो: पुजारा बोले, धोनी और विराट में जीत की भूख है कॉमनमैच के बाद विराट कोहली ने कहा, टीम के प्रदर्शन से मैं बेहद खुश हूं. हमने बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों ही क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया. चौथे वनडे मैच में हारने के बाद हमारे खिलाड़ि‍यों ने बेहतरीन खेल दिखाया. शुरुआत से ही एक टीम के सामने सीरीज हार का खतरा था और यह टीम दक्षिण अफ्रीका थी. जोहानेसबर्ग में हुए तीसरे टेस्‍ट के बाद से हमारे लिए यह शानदार समय रहा है. हम टीम के रूप में अच्‍छा खेल दिखा रहे हैं और इसका श्रेय सारे खिलाड़ि‍यों और सपोर्ट स्‍टाफ को जाता है. उन्‍होंने कहा कि हर टीम का ध्‍यान वर्ल्‍डकप 2019 पर टिका हुआ है और हम इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 4-1 की बढ़त लेना अच्‍छा हैं लेकिन निश्चित रूप से हम 5-1 के अंतर से सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं.