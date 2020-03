South Africa tour of India: दक्ष‍िण अफ्रीका ने भारत (India vs South Africa)के ख‍िलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज (ODI Series) के ल‍िए अपनी टीम घोष‍ित कर दी है. 15 सदस्‍यीय दक्ष‍िण अफ्रीका टीम में अनुभवी बल्‍लेबाज फाफ डु प्‍लेस‍िस और रासी वान डेर दुसान की वापसी हुई है. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज के ल‍िए इन दोनों प्‍लेयर्स को रेस्‍ट द‍िया गया था. क्र‍िकेट साउथ अफ्रीका ने एक ट्वीट करके बताया क‍ि स्‍प‍िन गेंदबाज तबरेज शम्‍सी इस सीरीज के ल‍िए उपलब्‍ध नहीं हैं. उनकी पत्‍नी को पहले बच्‍चे को जन्‍म देना है, ऐसे में तबरेज सीरीज के ल‍िए उपलब्‍ध नहीं हैं. व‍िकेटकीपर बल्‍लेबाज क्‍व‍िंटन ड‍िकॉक टीम की कप्‍तानी करेंगे. बाएं हाथ के स्‍प‍िनर जॉर्ज ल‍िंडे सीरीज के ल‍िए चुनी गई टीम में शाम‍िल हैं.

